Nom Fall vun der Berliner Mauer huet den Hans Modrow déi éischt Verhandlunge mat der Bundesregierung gefouert.

An zum Beispill duerch dat sougenannt "Modrow-Gesetz" dofir gesuergt, dass d’Proprietäre vun Haiser, den Terrain dozou relativ bëlleg konnte kafen. An der DDR huet hinnen dee nämlech net gehéiert, vill Leit ware nom Krich enteegent ginn. No der däitscher Reunifikatioun war de laangjäregen SED-Fonctionnaire fir d'Lénkspartei am Bundestag.