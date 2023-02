Um 8 Auer e Sonndeg de Moien huet zu Berlin d'Widderhuelung vun de Wale fir d'Berliner Parlament ugefaangen.

Dëst war néideg ginn, well bei de Walen am Joer 2021 eng sëllege Panne geschitt sinn, déi dozou gefouert hunn, dass d'Walen als ongëlteg erkläert goufen. Ënnert anerem waren net genuch Stëmmziedelen do, Walbüroe waren zäitweis zougemaach ginn oder si méi laang opbliwwen, wéi virgesinn. Deemno si gutt 2,4 Millioune Berliner e Sonndeg opgeruff, hir Stëmm ofzeginn. Aktuell regéiert zu Berlin eng Koalitioun tëscht de Sozialiste vun der Buergermeeschtesch Franziska Giffey, deene Gréngen an déi Lénk.

Leschte Sondagen no hätt de Spëtzekandidat vun der CDU, de Kai Wegner, gutt Chancen, déi meeschte Stëmmen ze kréien.