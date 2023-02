No de Sich a Rettungs-Aarbechten, sinn elo Zelter an Iesswueren gefrot.

Knapp eng Woch nom Äerdbiewen an der Tierkei an a Syrien, klëmmt de Bilan op iwwer 33.000 Doudesaffer. Iwwer all Trauer ewech, ginn awer och weider Wonner gemellt. 154 Stonnen nom Biewe gouf an der Tierkei, zu Antakya e Mann lieweg aus de Ruine vu sengem Haus gerett. An där Stad un der Grenz mat Syrien ass den Ament och e Mataarbechter vu Caritas-Lëtzebuerg.

Haut goufen zu Antakya weider d'Läichen am Minutten-Takt gebuergen. An awer wëlle vill Familljen d'Hoffnung net opginn, sou de François Large: "Les bâtiments un peu moderne se sont aplatie. Le rez-de-chaussé est enfoncé. S'il y a des fissures, c'est pas possible non plus de rester. C'est très émouvant. Les équipes de secours sont encore entrain de chercher des survivants."

De Koordinator fir Humanitär Hëllef bei Caritas Lëtzebuerg steet nieft den Iwwerreschter vun engem historesche Gebai wat dem Buedem gläich ass. Iwwerdeem dréit nach en Helikopter iwwer der Stad an där firm !Äerdbiewen, iwwer 200.000 Leit gelieft hunn.

D'Rettungsequippe wëssen et, u sech ass d'Zäitfënster iwwerschratt wou nach Mënsche gerett kënne ginn. Deenen, déi iwwerlieft hunn, feelt och um 6. Dag vun der Katastroph, weider dat Elementaarst. Vun Iesswuere bis Zelter. An dat bei Temperaturen déi Nuets op ëm de Gefréierpunkt falen.

"Beaucoup de gents n'ont pas encore reçu de tantes. Ils s'organisent avec une bâche plastique et des branches. Comme ils peuvent, dormant sur le sol. Nos organisations partenaires, ASAM SGDD apporteront d'urgence des tantes, des sacs de couchage, des couvertures. Et puis évidemment de la nourriture, de l'eau, des latrines", sou de François Large weider.

D'Hëllef kënnt nëmme ganz lues un. D'Stroosse sinn iwwerlaascht.

De François Large kennt Antakya a Regioun ronderëm wéi seng eegen Täsch. Zanter 10 Joer Koordinéiert hie vun hei aus u sech eng aner Hëllef. Déi fir d'Krichsgebidder op Syrescher Säit. Am Gespréich, erzielt him de Khaled, e Syrier deen 2012 seng Heemecht verlooss huet wéi en d'Biewe blesséiert iwwerlieft huet. Wéi en elo waart fir zeréck a säin Appartement. E puer Habséilechkeete wëll en apaken. Iert e fir déi 5. Kéier plënnere muss. De Khaled erzielt och wéi en gesinn huet, d'Nopeschhaiser an e Koup falen.

An der Tierkei wiisst d'Roserei. Et kënnt zu Tëschefäll. Rettungsequippe musse souguer op Momenter hier Aarbecht ënnerbriechen. Viséiert sinn ënner anerem skrupellos Promoteuren déi Baumaterial vu schlechter Qualitéit benotz hätten. D'Justiz huet schonn iwwer 100 Enquêten opgemaach. Éischt Persounen déi d'Land verloosse wollten, goufe fest geholl.

De François Large huet aner Suergen. Hien wéilt am léifsten och eriwwer, iwwer d'Grenz a Syrien. Fir sech do e Bild vun der Situatioun ze maachen. Do ze hëllefen. Dat geet souguer elo, an der Urgence, guer net sou einfach: "Organiser des Convois c'est compliqué. Il faut l'autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Qui tous les 6 mois donne une autorisation de passage, mais qui était de plus en plus restreinte. Donc, on doit se débrouiller comme on peut. Avec différents moyens, différents canaux."

De Krich a Syrien huet déi lescht Méint net méi fir Schlagzeile gesuergt. Dezember an am Januar gouf awer och do weider gekämpft. Eng Situatioun déi den Ament den Accès vun der Internationaler Hëllef an déi vum Äerdbiewe betraffener Regioun ausbremst.

D'Aarbecht vun der Caritas op der Platz

D'ONG SARD, mat där d'Caritas zesumme schafft, huet 80 Mataarbechter am Nordweste vu Syrien an der 10 an der Tierkei. Den tierkeschen ONG Partner ASAM SGDD huet 2.000 Mataarbechter uechter d'Tierkei.

Zënter e Méindeg konnte si bis 19 Leit aus den Iwwerreschter vun hiren Haiser retten. ONG'en déi u sech spezialiséiert sinn fir Migranten a Flüchtlingen ze hëllefen. Finanzéiert vun der Europäescher Unioun an der Lëtzebuerger Regierung. Nom Äerdbiewen zu Izmir 2021 huet ASAM e Rettungsdepartement gegrënnt.