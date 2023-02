D’Nouvellen iwwert onbekannt Fluch-Objeten, déi an Nordamerika ofgeschoss ginn, huelen net of.

Am Grenzgebitt mat Kanada hätt d’US-Air Force nees sou en Objet zerstéiert, well et, "als méiglech Gefor fir déi zivil Loftfaart ugesi gouf". Ëm wat et sech genee gehandelt huet, gouf nees net matgedeelt. Et soll eng 8-eckeg Struktur gehat hunn, mat laange Fiedem drun, a war a ronn 6000 Meter Héicht ënnerwee, sou e Regierungs-Porte-parole zu Washington.

D’USA a China haten iwwerdeems elo eng éischte Kéier Kontakt mateneen, wéinst dem Ballon, deen deeglaang iwwert den USA ënnerwee war, ier en ofgeschoss gouf. Detailer goufen awer iwwert deen Austausch net genannt.