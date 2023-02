D'Enquête huet iwwert ee Joer gedauert an et gëtt op méiglech Fäll vu sexueller Gewalt gekuckt, déi bis an d'50er-Jore sollen zeréckgoen.

D’Kierch selwer hat des an Optrag ginn. 6 Experten hu sech dermat befaasst, an an engem éischten Tëschebilan am Oktober d’lescht Joer war scho vun iwwer 420 Fäll rieds, wou sexuell Abuse kloer beluecht wieren. D’Afferzuel géif wäit iwwert déi 420 erausgoen huet et deemools geheescht. Méi wéi 20 Fäll wieren esou akut an aktuell, dass se un d’Justiz weidergereecht goufen, a wou den Ament och Enquêtë lafen.