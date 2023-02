Hei zu Lëtzebuerg wëll eng kurdesch Famill Hëllef leeschten. Den Ament stousse si op administrativ Hürden. Och den Transport ass komplizéiert.

Genee eng Woch nom Äerdbiewen sichen d'Männer mat de wäisse Casquen weider no Affer, déi eventuell ënnert de Ruinen iwwerlieft hätten. Wei sou dacks sinn si op sech eleng gestallt.

Hëllef kënnt kaum un. D'Muecht ass an betraffe Regioun, no Jore vu Biergerkrich, zerspläitert. Op Visitten zu Alepo muss den UN Koordinator fir Nouthëllef Martin Griffiths zouginn, datt am Nord-Weste vu Syrien bis elo nach guer géing Hëllef ukoum.

Aussoen a Biller bei deenen der Famille Gün, 3.700 Kilometer ewech, d'Schuddere kal de Réck erof lafen. D'leschte Mëttwoch, um 3. Dag nom Biewen huet déi Kurdesch Famill spontan ugefaangen, hei zu Lëtzebuerg Hëllefsgidder ze sammelen. Zanter hier stapele sech d'Këschten an der Fiels.

Viru 27 Joer huet d'Famill selwer hir Heemecht missen als Flüchtlingen verloossen. Elo wëlle se zeréck an d'Regioun, fir ze hëllefen.

"On a parlé entre familles, qu'est-ce qu'on pourrait faire, avec mon mari et mon frère. Et on c'est lancé d'un coup dedans. De pouvoir aider les gens, ça nous fera plaisir. Peut-être qu'on ne peut pas guérir leurs blessures, mais on peut donner quand-même un coup de main. Une couverture pour se chauffer, un sac de couchage qu'ils peuvent se mette dedans. Grâce à notre entourage et la famille qui nous a soutenue, les amis. Notre but, c'est d'y aller sur place, comme on a eu l'aide, main à main, on veut bien donner main à main'', sou d'Cahida Kerecin Gün.

Iwwert de Weekend gouf d'Famill sech bewosst wei grouss den Defi ass, Hëllef grad op dësem dramateschen Ament a Syrien eranzebréngen. Éischt Kontakter mam Ausseministère a mat der Cargolux goufen opgeholl. Déi sécherst Weeër wieren iwwer Damaskus, oder Irbil am Irak. Sou d'Analyse vun de Männer, déi d'Géigend gutt kennen.

''Mir hunn e grousse Reseau an och Entourage. Eng grouss Famille. Mat hirer Hëllef weess ech genau, wann ech Wueren dohinner bréngen, wou et sécher ass, wou net. Eis Zil ass Syrien fir d'éischt. Wann dat net geet dann d'Tierkei. Dofir brauche mer Hëllef. Wann elo d'Cargolux oder anerer Fluchgesellschaften eis géifen eng Hand ginn, da géife mer hinne Merci soen. De Rescht géife mir Organiséieren, fir datt et bei d'Leit kënnt'', sou de Medeni Gün.

D'Dankbarkeet, fir all déi déi bis elo hei zu Lëtzebuerg gehollef hunn ass grouss.

Ma déi zolittst Hürde sinn et, déi néideg Pabeieren an Autorisatiounen ze kréien an e sécheren Transportwee ze fannen. De Kapp an de Sand stiechen, wëll kee vun hinnen. Eng Famill, déi viru Jore selwer an Nout gehollef krut, wëll onbedéngt dësen humanitäre Geste maachen an anere Leit nom Äerdbiewen hëllefen.