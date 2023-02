De Bilan vun den Doudesaffer ass mëttlerweil op iwwer 38.300 Doudeger geklommen, dovunner der eleng 31.700 an der Tierkei.

Déi tierkesch Autoritéiten hu weider Zuele genannt nom Äerdbiewen an der tierkesch-syrescher Grenzregioun virun enger Woch.

Méi wéi 1,2 Milliounen Leit wiere mëttlerweil relogéiert ginn, dovun eng Abberzuel a provisoreschen Nout-Zelter, där méi wéi 200.000 Stéck opgeriicht goufen.

400.000 Leit wieren an aner Regioune bruecht ginn, beispillsweis an Hoteller an den Touriste-Regiounen am Südoste vum Land.

574 Kanner wieren zanter dem Biewen aus den Iwwerreschter vu Gebaier gerett ginn, déi awer hir Eltere verluer hunn, huet den tierkesche Vize-President Oktay erkläert.

Syrien huet iwwerdeems annoncéiert, dass zwee weider Grenz-Passagen am Norden elo mol fir 3 Méint opgemaach goufen, wou aus der Tierkei Hëllefsliwwerunge kéinten op d’Plaz kommen.

