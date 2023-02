Alles an allem wieren aktuell 913 Sécherheetskameraen aus chineesescher Produktioun an iwwer 250 australesche Regierungsgebaier verbaut.

Dorënner och Ariichtunge vum Verdeedegungsministère.

De Verdeedegungsminister Richard Marles hat schonn d'lescht Woch an engem Interview mam TV-Sender ABC gesot, dass all d'Kameraen an de Gebaier vu Ministèren ewechgeholl ginn, fir sécher ze stellen, dass d'Ariichtungen absolutt sécher sinn.

D'Kameraen déi elo ofmontéiert ginn, wieren net um Internet ugeschloss gewiescht heescht et, et géif sech also reng ëm eng Virsiichtsmoossnam handelen.

D'Kamerae goufen vun de chineeseschen Entreprisen Hikvision an Dahua hiergestallt, déi an den USA op der schwaarzer Lëscht stinn.

D'USA a Groussbritannien ware schonn an der Vergaangenheet géint d'Installatioun vu Kameraen aus chineesescher Produktioun a Regierungsgebaier virgaangen. Béid Staaten hate Bedenke geäussert, chineesesch Entreprise kéinte gezwonge ginn, Informatiounen déi vun de Kamerae gesammelt goufen, mat de Sécherheetsdéngschter zu Peking ze deelen.

Am November zejoert gouf den Import vun de Kamerae vun Hikvision an Dahua an den USA verbueden.