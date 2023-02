Et ass nach ëmmer net gewosst, wat d’USA dann elo déi lescht Deeg genee iwwert hirem Territoire ofgeschoss hunn.

D’Arméi huet eng Rei Stécker vun den onidentifizéierte Fluchobjeten a Ballone recuperéiert, déi se ofgeschoss huet. Dorënner e Sensor an Elektronik-Deeler. Washington mécht jo China verantwortlech, mee Peking streit dat of.

Et bleift also mysteriéis, quitt datt d’Wäisst Haus an der Nuecht op en Dënschdeg op d’mannst Ausserierdescher elo definitiv ausgeschloss huet.