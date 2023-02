Marburg-Féiwer ass eng Infektiounskrankheet, déi Féiwer mat Bluddunge verursaacht a bal esou déidlech ass ewéi Ebola. Et gëtt kee Vaccin dogéint.

Nodeems et an der westafrikanescher Equatorialguinea néng Fäll vum Marburg-Féiwer bannent just engem Mount gouf, huet d’Weltgesondheetsorganisatioun eng dringend Reunioun aberuff.