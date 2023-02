Déi 51 Joer al fréier UN-Botschafterin ass domat nom Donald Trump déi zweet Persoun aus de Reie vun de Republikaner, déi hir Kandidatur bekannt ginn huet.

Et wier Zäit fir eng "nei Generatioun" vu politeschen Decideuren, mat deene Wieder huet déi 51 Joer al fréier UN-Botschafterin a Gouverneurin vu South Carolina hir Kandidatur an engem Online-Video begrënnt. Si wéilt rëm eng responsabel Budgetspolitik bedreiwen an d'Grenze sécheren. D'Haley war vun 2011 bis 2017 déi éischt Fra un der Spëtzt vum South Carolina a vun Ufank 2017 bis Enn 2018 Vertriederin vun den USA bei de Vereenten Natiounen. Nom Donald Trump ass d'Haley déi zweete Persoun bei de Republikaner, déi hier Kandidatur offiziell annoncéiert huet. An Ëmfroen zum potenzielle republikanesche Presidentschaftskandidat fir 2024 läit d'Haley mat eestellege Prozentpunkte wäit hannert dem fréieren US-President Trump, dem Gouverneur vu Florida Ron DeSantis an dem fréiere Vizepresident Mike Pence. D'Republikaner bestëmmen a Virwalen Ufank d'nächst Joer hire Kandidat fir d'Walen de 5. November 2024. Aktuell gëllt den 76 Joer alen Trump als Favorit, well e bei der konservativer Basis extrem beléift ass. Ma Deeler vun der Partei hätte léiwer een anere Kandidat, well se dem Trump eng Victoire mat Bléck op d'Ofschneide bei de Kongresswalen am November 2022 net zoutrauen.