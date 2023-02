Israel kritt international massiv Géigewand wéinst der Decisioun, fir Siidlungen op palestinenseschem Territoire ze legaliséieren.

D'Ausseminister vun den USA, Däitschland, Frankräich, Italien a Groussbritannien hunn dës Pläng an engem gemeinsame Schreiwes schaarf kritiséiert. Dat géif d'Tensiounen tëscht Israeelien a Palestinenser nëmme verschäerfen an d'Efforten, fir eng Zwee-Staate-Léisung ze negociéieren, ënnergruewen.

Am Westjordanland, dat zanter 1967 vun Israel besat gëtt, liewen eng 2,8 Millioune Palestinenser an eppes manner wéi eng hallef Millioun Israeelien. Nieft offiziellen israeelesche Siidlunge ginn et och sougenannt wëll Siidlungen, déi ouni Autorisatioun vun der israeelescher Regierung opgebaut goufen. 9 dovu sollen elo nodréiglech legaliséiert ginn.