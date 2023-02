Am Dezember louch d'Inflatioun nach bei 6,5 Prozent, elo ass et op 6,4 Prozent erofgaangen.

Ma virop wéinst den héije Loyers- an Energiekäschte bleift d'Inflatioun an den USA awer weider däitlech iwwert dem Niveau, deen d'US-Zentralbank uviséiert. Am Summer zejoert war d'Präisdeierecht op e Rekordwäert vu méi wéi 9 Prozent geklommen. Fir dogéint virzegoen, hat d'Zentralbank de Leetzëns am leschte Joer ganzer 8 Mol an d'Luucht gesat.