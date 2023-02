Wéi d'Tréierer Police mellt, gouf et um Autobahndreieck Moseltal um Dënschdeg de Moien eng Rei schwéier Accidenter am nämmlechte Beräich.

Bei engem Chantier tëscht dem Autobahndreieck Moseltal bei der Sortie Mehring hannert Tréier war géint 8.20 Auer een Auto op een aneren opgefuer. D'Persounen a béiden Autoe goufe schwéier blesséiert. Ee klengt Kand misst reaniméiert ginn a gouf mat engem Helikopter vun der Air Rescue an e Spidol bruecht. D'Police hätt dem "Trierischer Volksfreund" méi spéit confirméiert, datt dat zwee Joer alt Kand trotz enger éischter gelongener Reanimatioun den Accident net iwwerlieft huet.

Wärend d'Police nach amgaange war, den éischten Accident zu Protokoll ze huelen, koum et um Wupp vum Stau, deen duerch den Accident entstane war, zu engem zweeten Accident. Och hei gouf et ee schwéier Blesséierten, deen an e Spidol op Tréier bruecht gouf.

Et sollt allerdéngs net bei deenen zwee Accidenter bleiwen. Och deen drëtten Accident war dem "Trierischer Volksfreund" no nees een déidlechen. Op der Géigespuer war ee Camion engem aneren hannendropgerannt. D'Chaufferskabinn vum Camion gouf dobäi ofgerappt an eent vun de Gefierer huet Feier gefaangen.