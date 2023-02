De Lëtzebuerger Verdeedegungsminister François Bausch war iwwerdeems live vum Sommet zu Bréissel am RTL-Journal.

"Mir gesi keng Unzeechen, datt de President Putin sech op Fridden virbereet", sou den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg virun der Press: "Hie preparéiert sech éischter op de Géigendeel. Méi Krich. Nei Offensiven. Nei Attacken."Eng Situatioun, op déi et elo gëllt, séier ze reagéieren. Wat fir eng Waffen elo liwweren. 50 Staaten hunn zu Bréissel hir Efforten koordinéiert. Virun 12 Méint waren et Panzerfäischt, du koum Artillerie, Missilen, schwéier Kampf-Panzer. Um Dënschdeg stoung och d'Liwwerung vu Kampffliger um Ordre du Jour. Fliger, déi den ukrainesche Verdeedegungsminister Resnikow weider demonstrativ fuerdert.

''D'Fro vun de Kampffliger ass den Ament net déi Dréngendst. Ma d'Diskussioun leeft.'' sou d'Äntwert vum Generalsekretär vun der NATO.

Elo direkt brauch d'Ukrain Loftofwier, schwéiert Geschier, Kanounen, Panzer, fir den aktuellen russeschen Offensiven d'Stier ze bidden. D'Material, wat zanter Méint am Asaz ass, muss ënnerhal ginn. Logistik, Ersatzdeeler sinn en Challenge. Ouni Munitioun daacht déi bescht Kanoun näischt. Do kënnt d'Industrie an Europa awer net méi no.

D'Produktioun muss eropgeschrauft ginn.'' Fir am Stand ze sinn, der Ukrain déi néideg Munitioun ze liwweren. Awer och ons eegen Stocken nees opzefëllen. ''sou de Stoltenberg.

Europa rëscht op

Laang huet sech Däitschland historesch bedéngt zeréckgehal. Dat huet geännert. Däitschland huet gréng Luucht ginn, fir Leopard-Panzer ze liwweren. Et gouf souguer Kritik vum däitsche Verdeedegungs-Minister Pistorius, aner Staaten kéimen den Erwaardungen net no. Éischt ukrainesch Truppen ginn a Polen an an Däitschland forméiert. De Minister huet och ugekënnegt, datt Rheinmetall den Ament an Niedersachsen eng nei Fabrick baut, fir Munitioun ze produzéieren.

