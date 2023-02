Antëscht sinn och op d'mannst véier Doudesaffer confirméiert. Déi grouss Iwwerschwemmungen a vill Äerdrutsch maachen d'Hëllefsaarbechter ganz schwiereg.

Ënnert den Doudesaffer ass och e Kand. D'Rettungsekippe ginn dovunner aus, datt et vun de Waassermasse matgerappt gouf. Dat zweet Affer ass eng Fra, där hiert d'Haus vun engem Äerdrutsch begruewe gouf a beim drëtten Doudege soll et sech ëm e fräiwëllege Pompjee handelen, deen an engem Gebai war, wéi dat a sech zesummegefall ass. Vum véierten Affer ginn et keng Detailer.

© New Zealand Defence Force/AFP/Handout

De Premier Chris Hipkins huet an der Nuecht vum schlëmmste Wiederphenomen am Land zanter méi wéi 100 Joer geschwat. Bis ewell goufen eng 10.500 Leit aus de betraffene Regiounen evakuéiert a ronn 140.000 Persoune wieren ouni Stroum, esou de Minister fir Krisemanagement Kieran McAnulty. Hien huet dann och d'Aarbechte vun de Rettungsekippe gelueft, déi eleng eng 300 Leit vun den Diecher vun hiren Haiser gerett un. Bei enger Rettungsaktioun gouf eng Grupp vu 60 Leit op engem Dag vun engem grousse Gebai, dat komplett an de Flute vum Waasser stoung, gebuergen.

© New Zealand Defence Force/AFP/Handout

Et ass eréischt déi drëtte Kéier an der Geschicht vum Land, datt den Noutstand ausgeruff gouf, datt 2019 no der Terrorattack zu Christchurch an dono wärend der Coronapandemie. Op Neiséiland waart déi nächste Méint vill Aarbecht, wa Stroossen, Infrastrukturen, Haiser a Brécke musse gefléckt oder nei opgeriicht ginn.

De Schued kann aktuell awer nach net genau chiffréiert ginn, well d'Situatioun nach net komplett iwwerstanen ass. Nodeem den Zyklon Gabrielle e Sonndeg mat engen 140 Kilometer an der Stonn op d'Land getraff ass, erwaart ee sech nach fir de ganze Mëttwoch vill Reen. Et rechent ee mat bis zu 20 Zentimeter op de Quadratmeter. Iwwerhaapt gëtt et am Land eng richteg Reewell. An de leschte 45 Deeg hat een hallef esouvill Reen, wéi soss am ganze Joer.