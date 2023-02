E Freideg dierft et ongemittlech op däitsche Flughäfe ginn.

Dat, well déi sougenannten Tarifverhandlungen ëm besser Paien am ëffentlechen Déngscht net virukommen. Concernéiert si wäerte virun allem déi grouss Fluchhäfe Frankfurt, München oder Hamburg, awer och eng Abberzuel u méi klenge Flughäfen wéi Dortmund, Bremen oder Stuttgart.

Net blockéiere wéilt een op alle Fall d’Aarbechten an d’Flich vun den Hëllefsliwwerunge fir d'Äerdbiewegebitt an der Tierkei an a Syrien.