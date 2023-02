Néng Deeg nom Äerdbiewen an der tierkesch-syrescher Grenzregioun ass de Bilan un Doudesaffer op mëttlerweil méi wéi 40.000 geklommen.

Elleng an der Tierkei wiere méi wéi 35.000 Doudeger scho gezielt a aktuell géife ronn 13.000 Leit mat deels liewensgeféierleche Blessuren a Spideeler behandelt ginn.

D’Hoffnung nach Iwwerliewender ze fannen, gëtt ëmmer méi kleng, mä och iwwer 200 Stonnen nom Biewe goufen en Dënschdeg nach en 65 Joer ale Mann an e jonkt Meedchen lieweg aus den Iwwerreschter vun Gebaier an der ganz uerg betraffener Stad Antakya erausgezunn.

Fir d’Weltgesondheetsorganisatioun ass et elo schonn déi schlëmmste Naturkatastroph an där Regioun zanter méi wéi 100 Joer. Gutt 26 Millioune Leit an der Tierkei an a Syrien bréichten humanitär Hëllef. Gebraucht géife riseg Quantitéiten u Liewensmëttel a medezinescher Versuergung.