Um Bord vun engem Wunngebitt am Raum vu Panama-City brennt aktuell de gréissten Dreckstipp am Land.

Wéi d'Pompjeeën en Dënschdeg Lokalzäit matgedeelt hunn, wier d'Feier e Méindeg den Owend op der Deponie Cerro Patacon an engem Viruert vun der Haaptstad ausgebrach. D'Läschaarbechte kéinte bis zu enger Woch daueren, heescht et vun de Rettungsekippen.

D'Dampwollek, déi ee vu méi Viruerter vun der Haaptstad aus ka gesinn, wier "héichgëfteg" a géif sech mam Wand beweegen. "Awer géint den Damp kënne mir näischt maachen", esou e Spriecher vun de Pompjeeën.

Op der Deponie, déi 1986 opgemaach gouf, ass iwwert d'Hallschent vum Dréck, deen am Panama ewechgehäit gëtt, gelagert. Honnerte vu Mënsche sinn hei all Dag ënnerwee, fir am Dréck no Metall oder Glas ze sichen, dee se dono verkafe kënnen. Den Tipp läit an der Géigend vun engem Slum.

De Bedreiwer vun der Deponie huet d'Autoritéiten opgeruff, fir eng Enquête an d'Weeër ze leeën, well hannert dem Feier méiglecherweis e kriminellen Hannergrond stécht.