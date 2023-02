199 international Ekippen sinn aktuell mat ronn 9.500 Leit an der Tierkei am Asaz, dorënner och dräi Membere vum Humanitarian Intervention Team vum CGDIS.

Den Alain Lang ass zanter leschter Woch zu Hatay no un der syrescher Grenz a këmmert sech do ëm d'Koordinatioun an d'Gerance vun der Kris. Hie war och schonn op Haiti am Asaz no de schroen Äerdbiewen.

Situatioun an der Tierkei mat näischt ze vergläichen

Wat den Alain Lang allerdéngs an der Tierkei gesinn huet a gesäit, wier mat näischt anerem ze vergläichen:

Extrait Tom Lang

Do steet quasi kee Gebai méi. Et ass schonn enorm den Ausmooss vun der Zerstéierung ze gesinn. Mir waren och zu Kirikhan, do sinn 50 Prozent vun den Haiser an e Koup gefall an de Rescht ass strukturell sou onstabil, datt d'Leit all an Zelter bei Minustemperaturen dobausse schlofen. Et wieren dofir och virun allem Zelter, Schlofsäck an Heizungen, déi aktuell nach ëmmer gebraucht géife ginn.

Wéi geet et virun?



Nach wéisst een awer net genee, wéi et viru geet, respektiv op déi zwee Männer net vun aneren ersat solle ginn, betount den Tom Barnig, Directeur de la Coordination Opérationelle vum CGDIS.

Engersäits kann et scho sinn, datt mer nach eng Relève dohi schécken, fir do ze ënnerstëtzen. Mä de Moment leeft och eng grouss Koordinatioun wat Donen ugeet vun den Ministeren (Innen-, Ausseministère a Santé), fir déi weider Hëllef vu Lëtzebuerg fir d’Tierkei an och Syrien ze koordinéieren.

D’Santé zum Beispill wäert medezinesch Hëllefsgidder stëften. Iwwert den Asaz vun de Memberen vum CGDIS eraus wäert och soss vu Lëtzebuerger Säit nach vill an den nächste Wochen a Méint gemaach ginn huet den Tom Barnig nach ënnerstrach.