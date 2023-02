Fir de Verdeedegungsminister François Bausch ass et keng Fro, datt Europa muss am Stand sinn, sech selwer verdeedegen ze kënnen.

D'Memberlänner vun der NATO hunn e Mëttwoch, um zweeten Dag vun hirem Conseil zu Bréissel, d'Diskussiounen iwwert méi héich Depensen fir d'Verdeedegung relancéiert.

Duerch de russeschen Iwwerfall op d'Ukrain ass d'Fro iwwert méi héich Bäiträg vun de Memberlänner erëm an de Mëttelpunkt vun den Diskussioune geréckelt.

2. Dag vum NATO-Conseil / Rep. Dany Rasqué

Fir de Generalsekretär vun der Allianz, de Jens Stoltenberg, ass eng Limitt vun 2 Prozent vum PIB, déi jo scho vill am Gespréich war, nach ëmmer en Ziel dat muss envisagéiert ginn.

Méi Budget fir d'Defense nennt de Lëtzebuerger Ressortminister am RTL Interview richteg a verständlech.

Datt Lëtzebuerg op 2 Prozent vu sengem PIB kënnt, dat ass awer fir de François Bausch net realistesch. Hie präziséiert awer, datt de Grand-Duché seng Efforten zënter 2014 scho méi wéi verduebelt huet an dat och bis 2028 nach emol wëll maachen.

Fir de François Bausch ass et keng Fro, datt Europa muss am Stand si fir sech kënnen ze verdeedegen. Dat wier an deene leschte Joren an der europäescher Unioun ënnerschat ginn: "Hei an der NATO ass dat awer elo kloer verstane gi vun alle Memberstaaten, dat heescht och all den EU Memberstaaten. Natierlech hätt ech gär, datt dat och gekuckt gëtt en fonction vun der Spezifissitéit vun de Länner. Zum Beispill kleng Länner wéi Lëtzebuerg mat manner kapazitäre Méiglechkeete wéi Anerer an dat gëtt och verstanen. Ech kommen elo am Mäerz nach eng Kéier zeréck fir e Gespréich hei op ieweschtem Niveau an ech mengen, datt do ganz kloer gesi gëtt, datt Lëtzebuerg, wann et drop ukënnt, bei wichtege kapazitäre Projeten ëmmer do ass."

De Lëtzebuerger Verdeedegungsminister huet zu Bréissel direkt zwee Beispiller ginn. De Grand-Duché spillt, nieft Däitschland, d'Haaptroll bei engem Projet, wou et drëm geet eng Satellitte-Plattform fir Äerd-Observatiounen ze schafen an huet sech do mat 16,4 Milliounen Euro engagéiert: "Ëm wat geet et do? Et geet net drëms, datt d'NATO och nach Satellitten erop schéisst, mä et geet drëms, datt d'NATO eng Plattform ubitt, wou dann déi Kapazitéiten, déi an eenzele Memberstaate bestinn, zum Beispill bei eis, eise LuxeoSys, datt déi kënne vun alle Memberstaate genotzt ginn. Dat heescht mir liwweren domadder en immens wichtege Beitrag fir eppes wat elo gebraucht gëtt. Mir hunn an der Ukrain gesinn, wéi wichteg d'Intelligenz ass an haaptsächlech Observatioun aus dem Espace. Dofir déi Plattform hei wou mir e ganz grousse Beitrag leeschten, dat ass eppes wat dono ganz wäertvoll ass, fir d'NATO Memberstaaten."

En aneren NATO Projet, wou Lëtzebuerg e Beitrag leescht betrëfft d'AWACS Flott, déi zum Deel muss erneiert ginn.

6 Fligere sollen ersat ginn. Deen éischte soll 2030 geliwwert ginn an d'NSPA - eng NATO Agence, déi hire Siège zu Lëtzebuerg huet, soll de Cahier de charge ausschaffen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

François Bausch à la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN (14-15.02.2023)

Communiqué par : Direction de la défense

À un moment clé pour la sécurité euro-atlantique, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, a participé à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord (NAC) au niveau des ministres de la Défense, qui s'est tenue à Bruxelles les 14 et 15 février 2023.



Le premier jour fut consacré au soutien militaire à l'Ukraine. À cette fin et sur invitation du secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, une réunion du «Ukraine Defense Contact Group», a réuni les 30 Alliés ainsi que les 24 pays partenaires pour se concerter sur l'appui létal et non-létal à l'Ukraine.



À une semaine du premier anniversaire de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, le Conseil de l'Atlantique Nord s'est réuni par la suite, en présence des ministres de la Défense de l'Ukraine, de la Finlande et de la Suède, ainsi que du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour faire le point sur la situation sur le champ de bataille et les efforts non létaux de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine. Les ministres de la Défense ont également abordé la relation à moyen et long terme entre l'Alliance et l'Ukraine. Le dernier point à l'ordre du jour était le renforcement du soutien politique et pratique apporté à d'autres partenaires, notamment la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et la Moldavie, directement touchés par les menaces extérieures et les actes d'ingérence découlant de la guerre d'agression que la Russie mène contre l'Ukraine.



François Bausch, lors de son intervention, a fait le point sur l'aide militaire du Luxembourg à l'Ukraine, ainsi que des contributions luxembourgeoises au profit des trois pays menacés: «Le Luxembourg se tient aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire contre la brutale agression russe. Nos contributions pour soutenir l'Ukraine dans l'exercice de son droit de légitime défense s'élèvent à près de 90 millions d'euros. Cela représente 17% de nos dépenses annuelles totales de défense. En outre, le Luxembourg a apporté un soutien non létal de 3,4 millions d'euros à l'Ukraine dans le cadre du Comprehensive Assistance Package de l'OTAN (CAP Ukraine). Compte tenu des campagnes hybrides menées par la Russie contre les partenaires de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie et en Moldavie, le Luxembourg contribue également à hauteur de 1 million d'euros à des programmes de soutien sur mesure pour chacun de ces partenaires.»



Le 15 février 2023, les discussions au sein du NAC, avec les deux «pays invités», à savoir la Finlande et la Suède, ont porté sur la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, les stocks de munitions, les capacités de l'industrie de défense, la protection des infrastructures critiques et l'engagement en matière d'investissements de défense.



Au Sommet de l'OTAN à Madrid en juin 2022, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, l'OTAN a redéfini les fondements de sa posture de dissuasion et de défense, suivant son approche à 360 degrés, sur terre, dans les airs, en mer, dans le cyber et dans l'espace, afin de pouvoir contrer toutes les menaces et relever tous les défis. Ainsi, les ministres de la Défense ont approuvé la nouvelle structure des Forces, le New Force Model, qui prévoit, entre autres, des forces préaffectées à la défense de l'Alliance. Ainsi, l'OTAN pourra répondre plus vite et avec des forces plus nombreuses aux crises éventuelles. Cette structure prévoit également des «défenses avancées» sur le flanc Est de l'Alliance. Dans ce contexte, François Bausch a annoncé: «Le Luxembourg a déjà déployé 6 militaires en Lituanie dans le cadre de la présence avancée renforcée (eFP – enhanced Forward Presence). Bientôt, nous déploierons quelques 25 militaires en Roumanie, pour soutenir les activités de vigilance renforcée (eVA – enhanced Vigilance Activities). Compte tenu de la dégradation de l'environnement de sécurité, le Luxembourg soutient pleinement les efforts d'adaptation de l'OTAN.»



Les ministres de la Défense ont également approuvé la nouvelle Directive politique (Political Guidance) 2023, qui fixe le niveau d'ambition, fournit des orientations pour la planification de défense et lance le nouveau cycle quadriennal de planification capacitaire. Cette Directive politique assurera la continuation de la capacité de défense des Alliés de la zone euro-atlantique.

Ensuite, les ministres de la Défense ont discuté de l'urgence de combler les pénuries de munitions et d'augmenter les capacités industrielles. L'aide militaire des Alliés pour l'Ukraine épuise les stocks de munitions. Afin de pouvoir maintenir le niveau d'aide actuel et la crédibilité de la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, il faut une étroite collaboration avec l'industrie pour accélérer la production d'armes et reconstituer les stocks des Alliés. Lors de la réunion, les ministres de la Défense se sont notamment concertés sur la possibilité d'acquisitions multinationales et multi-annuelles, par exemple par le biais de la NATO Support and Procurement Agency (NSPA), basée à Luxembourg.



En ce qui concerne l'engagement des Alliés en matière d'investissements de défense, François Bausch a expliqué la situation particulière du Luxembourg, en précisant: «L'Unité fait la force, divisés nous sommes faibles. Nous devons respecter les spécificités de chaque Allié. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que nous devons augmenter les dépenses de défense des Alliés pour pouvoir répondre à la situation sécuritaire dégradée. Depuis 2014, le Luxembourg a plus que doublé son effort de défense et nous nous engageons à le doubler à nouveau jusqu'en 2028. Cependant, atteindre 2% n'est pas réaliste pour le Luxembourg, compte tenu de nos spécificités nationales. Quelle que soit la mesure utilisée, l'effort de défense collectif de l'OTAN depuis le Sommet du Pays de Galles est une histoire positive. Nous sommes déterminés à maintenir cet effort et à renforcer notre Alliance.»



Enfin, les ministres de la Défense de l'OTAN ont discuté du renforcement de la protection des infrastructures sous-marines critiques en intensifiant les activités de surveillance et en renforçant le dispositif de dissuasion.

AFSC et APSS



Après les réunions du NAC, le ministre Bausch a signé deux lettres d'intention concernant des projets de l'OTAN.



Le premier projet concerne la coopération sur le développement et la mise en service d'un élément initial de la future capacité de surveillance et de contrôle de l'Alliance (AFSC - Alliance Future Surveillance and Control). Le but est d'acquérir des plateformes aériennes avec équipes de surveillance et de contrôle, visant à remplacer la flotte actuelle des E3-A AWACS au service de l'OTAN. Le Luxembourg participe depuis 40 ans au programme AWACS, la flotte portant le pavillon luxembourgeois. En mai 2022, le Luxembourg a déjà déclaré son intention de fournir environ 5 millions d'euros entre 2023 et 2025 pour contribuer à accélérer le développement de cette capacité. 11 Alliés ont signé la lettre d'intention AFSC.



Le deuxième projet est la Capacité alliée de surveillance permanente depuis l'espace (APSS - Alliance Persistent Surveillance from Space). Le Luxembourg a contribué à ce projet initié par l'OTAN à hauteur de 16,5 millions, afin de permettre le développement de cette capacité qui permettra d'améliorer la connaissance de la situation sur Terre notamment lors de conflits en établissant une constellation virtuelle composée de moyens spatiaux nationaux et commerciaux. Sans la contribution luxembourgeoise, le lancement de ce projet n'aurait pas été possible.18 Alliés ont signé la lettre d'intention correspondante.