Um Donneschdeg annoncéiert sech e weidere Streikdag bei eise franséischen Noperen. Et ass déi fënnefte Kéier, datt d'Fransousen op d'Strooss ginn.

Et wéilt een den Drock op d’Deputéiert aus der Assemblée nationale héichhalen, wou de Projet de loi den Ament jo diskutéiert gëtt. A groussen Deeler vu Frankräich ass awer Schoulvakanz, wouduerch sech dëst Kéier manner Leit op der Strooss erwaart ginn. Och den ëffentlechen Trafic wier manner betraff. Fir de 7. Mäerz ass awer dann eng ganz grouss Aktioun geplangt. "La France à l’arrêt", also Frankräich am Stëllstand, ass de Motto zu deem d’Inter-Syndicale opgeruff huet, a wat och, engem leschte Sondage no, vu bal 60 Prozent vun de Fransouse matgedroe gëtt.