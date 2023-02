Exceptioune soll et just fir Noutflich ginn, verschidde Cargofligeren an Hëllefsliwwerungen, beispillsweis fir d'Äerdbiewegebidder an der Tierkei a Syrien.

No der Annonce vun engem Streik e Freideg op verschidde grousse Flughäfen an Däitschland, hunn Eenzeler scho wësse gedoen, dass iwwerhaapt keng regulär Volle wäerte starten oder landen. Dat gëllt fir déi grouss Airports zu Frankfurt, Hamburg, Stuttgart oder München. Elleng zu Frankfurt si knapp 140.000 Passagéier affektéiert. Si solle guer net eréischt dohinner kommen, heescht et vun der Bedreiwerfirma, mä sech bei hirer Airline informéieren. Deen Opruff huet och Luxairport um Findel gemaach. Hannergrond vum Streik ass den Appell vu Verdi, well d’Diskussiounen ëm méi héich Paien am ëffentlechen Déngscht weider net virukommen. Concernéiert sinn op de Flughäfen d’Buedempersonal an Beschäftegter an der Loftsécherheet.