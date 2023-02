Déi chineesesch Regierung huet d'Enn vun der Null-Covid-Politik no dräi Joer mat haarde Corona-Mesuren als Wonner a grouss, decisiv Victoire gefeiert.

Den abrupte Wiessel vun der Strategie wier absolut richteg gewiescht, heescht et vum wichtegste Gremium vun der kommunistescher Partei. China hat seng strikt Null-Covid-Politik jo Mëtt Dezember stënterlech opginn. Duerno ass d'Zuel vun den Infektioune massiv an d'Luucht gaangen, esou dass an der Haaptstad Peking an anere Stied d'Spideeler an d'Morguen zäitweis iwwerfëllt waren.

A China si méi wéi 200 Millioune Leit wéinst enger Corona-Infektioun traitéiert ginn, dorënner 800.000 schwéier krank Patienten. Antëscht hätt sech d'Situatioun awer berouegt.