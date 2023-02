A Spuenien huet d'Parlament e Mëttwoch e Gesetz guttgeheescht, mat deem et méi einfach soll ginn, säi Geschlecht offiziell ze änneren.

An Zukunft brauch een dofir net méi wéi bis ewell en Certificat vum Dokter oder en Noweis, dass een eng Hormon-Therapie gemaach huet. Donieft ass d'Alterslimitt fir dës Demarche vun 18 op 16 Joer erofgesat ginn. 191 Deputéiert hunn dofir gestëmmt, 60 dogéint an 91 Deputéiert hu sech enthalen. Mam neie Gesetz kënne Jugendlecher tëscht 14 a 16 Joer och hiert Geschlecht änneren, wann d'Elteren deem zoustëmmen. Tëscht 12 a 14 Joer brauch een dann awer doriwwer eraus nach eng Erlabnis vum Geriicht.

Och d'Gesetz iwwert en an Europa bis ewell eenzegaartegen "Menstruatiounscongé" gouf mat 185 Jo-Stëmmen an 154 Nee-Stëmmen ugeholl. Et gouf dräi Enthalungen. Der spuenescher Regierung no soll d'Recht op fräi Deeg fir Fraen, déi wärend hirer Reegel staark Péng hunn, en Tabu briechen. Et wier een historeschen Dag fir feministesch Fortschrëtter, esou déi spuenesch Gläichstellungsministesch.

Eng änlech Propos gouf d'lescht Joer och zu Lëtzebuerg an der Chamber diskutéiert, nodeems eng deementspriechend Petitioun déi néideg 4.500 Stëmmen ageholl hat. Am Grand-Duché bleift et awer dobäi, datt Fraen, déi wéinst hirer Period gesondheetlech Problemer hunn, kee spezielle Congé oder eng Aarbechtsdispens ze gutt hunn.