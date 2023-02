En Donneschdeg den Owend huet den Joe Biden sech zum chineeseschen Spionageballon an den net-identifizéierte Fluchobjeten geäussert, déi ofgeschoss goufen.

Nodeems e presuméierte chineesesche Spionageballon ofgeschoss gouf, grad ewéi 3 weider mysteriéis Fluchobjeten, huet den amerikanesche President sech en Donneschdeg perséinlech zu de Virfäll geäussert. Wéinst den diverste Spekulatioune war ze lescht den Drock op de President gewuess.

Elo soll awer feststoen, dass et sech hei ëm privat Fuerschungsobjeten handelt. Wéi den US-Geheimdéngscht mellt, géifen dës Fluchkierper enger Privatentreprise oder engem Fuerschungszenter gehéieren, sou de Biden en Donneschdeg den Owend zu Washington. Et kéint sinn, dass mat dësem Apparater d'Wieder analyséiert gouf, respektiv aner wëssenschaftlech Analysen duerchgefouert goufen.

En US-Kampfjet hat jo de 4. Februar iwwert der Ostküst e Ballon ofgeschoss, bei deem et sech soll ëm e chineesesche Spionageballon handelen. China dementéiert dat weiderhin.

D'lescht Woch goufen dann bannent 3 Deeg iwwert dem US-Bundesstaat Alaska, iwwer Kanada an iwwert dem Huron-Séi un der Grenz tëscht den USA a Kanada 3 Objete vum Himmel geschoss. Et wéisst een nach net genee, ëm wat et sech bei den Objeten handele soll, ma näischt géif awer hei drop hindeiten, dass se a Verbindung mam Spionageballon-Programm vu China kéinte bruecht ginn, sou de Biden weider. Och géif näischt dofir schwätzen, dass d'Objeten fir soss en anert Land Spionage bedreiwe sollten.

An der ëffentlecher Diskussioun gouf och ëmmer nees Russland als Source genannt, ma och fir dëst géif en et keng Unhaltspunkte ginn.

Elo soll mol eng Bestandsopnam vun onbemannte Fluchkierper am Weltraum iwwert dem Loftraum vun den USA gemaach ginn, fir sou e besseren Iwwerbléck ze kréien. Och wéilt een och gären esou Objeten an Zukunft besser a méi séier erkenne kënnen. Eng weider Mesure, sou den Joe Biden, wäert d'Verschäerfung vun de Reegelungen vu sou onbemannten Objeten. Och international wéilt een sech zesumme méi beméien, fir global Normen an dësem onreguléierte Raum ze schafen.