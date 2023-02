Virun enger Disko zu Tréier war an der Nuecht op e Freideg eng méi lass. Wéi d'Police op d'Plaz koum, goufe si Zil vun den Attacken.

D'Police gouf alarméiert, well hei eng Persoun attackéiert a blesséiert gouf. Eng Patrull koum op d'Plaz, huet awer wéinst der aggressiver Stëmmung missten Hëllef ufroen. Wärend si op hir Kolleege gewaart hunn, hu sech eng 40 Leit afonnt, déi deels probéiert hunn, d'Beamten ze attackéieren. Si konnte sech mat Hëllef vu Pefferspray géint d'Ugräifer wieren.

Wéi déi aner Polizisten op d'Plaz koumen, goufen och si Zil vun den Attacken a goufe mat Eisestaangen, Biesemen, Schëppen a Glasfläschen attackéiert. D'Situatioun gouf, wéi et am Policebulletin vu Rheinland Pfalz steet, fir d'Beamten, déi an der Ënnerzuel waren, liewensgeféierlech. Ee Polizist huet seng Waff gezunn an zwee Mol domadder an d'Luucht geschoss. Doropshin huet sech d'Situatioun berouegt, esou datt d'Beamten hirer Aarbecht konnten nogoen a sech och ëm hir fënnef blesséiert Kolleege konnte këmmeren. En 42 Joer ale Mann esou wéi och en 21 Järege goufe festgeholl, déi aner Ugräifer si fortgelaf.

D'Police ermëttelt elo géint all d'Ugräifer ënner anerem wéinst Kierperverletzung a Widderstand géint d'Beamten. An deem Kader gëtt och no Zeie gesicht, déi sech bei der Police vu Tréier um 0049 651 9779 5210 melle kënnen.

Vum Tréierer Policedirekter heescht et, datt hien a senger Zäit am Beruff esou eppes nach net erlieft hätt. "Et hat sech eng Grupp vu Gewalttäter zesummefonnt, fir d'Police, just well si op der Plaz war, ze attackéieren an d'Beamten ze verletzen. Dëst hat zum Resultat, datt eng Beamtin a véier Beamten hu missten am Spidol behandelt ginn an hiren Déngscht net méi op en Enn brénge konnten."