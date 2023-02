Schätzunge vum däitsche Fluchhafe-Verband ADV no solle ronn 2.340 Flich duerch de Warnstreik, dee vun der Gewerkschaft ver.di ausgeruff gouf, ausfalen.

E Freideg huet de Warnstreik vun der Gewerkschaft ver.di op enger Partie Fluchhäfen uechtert Däitschland ugefaangen. Op ville Fluchhäfe läit de reguläre Fluchbetrib e Freideg fir e ganzen Dag komplett brooch. Ënnert anerem zu Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover, Bremen a Leipzig streiken d'Mataarbechter am ëffentlechen Déngscht, bei de lokale Buedemverkéiersentreprisen a bei der Loftsécherheet.

Vun 2.340 Flich, déi schonn ofgesot goufen, huet eleng d'Lufthansa 1.300 Volle missten annuléieren. Betraff ass indirekt och de Findel, wou Flich annuléiert sinn, déi e Freideg an Däitschland sollte fléien. 11 Flich mat den Destinatioune Frankfurt, Hamburg oder München si betraff. Méi genee Informatioune sinn um Site vu Luxairport ze fannen.

Ver.di hat zu engem Warnstreik opgeruff, well d'Tarifverhandlungen am ëffentlechen Déngscht net viru kommen. Konkreet froen d'Gewerkschaft an de Beamte-Verband dbb 10,5 Prozent méi Akommes, an op d'mannst 500 Euro méi fir déi ronn 2,5 Millioune Mataarbechter vum däitsche Bund an de Gemengen. D'Lafzäit soll 12 Méint daueren.