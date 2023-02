Mat 80 Joer ass den Joe Biden den eelste President, deen d'USA jee haten. Trotz sengem héijen Alter wier hien awer fit an amtsfäeg.

Wéi aus dem Gesondheetscheck, deem sech den US-President all Joer ënnerzéie muss, geet ervir, datt hie fit an absolutt amtsfäeg ass. Problemer hätt hie just mat der Wirbelsail a mam Houscht. Am Attest vu sengem Dokter heescht et, "de President Biden ass weiderhin e gesonden, kräftegen 80 Joer ale Mann, deen an der Lag ass, mat Succès d'Flichte vum Presidenten-Amt auszeüben".

De medezineschen Attest ass wichteg, well sech jo erwaart gëtt, dass den Joe Biden d'nächst Joer nach emol fir d'Demokrate bei de Presidentielle wëll kandidéieren. Bis ewell huet den aktuellen US-President seng Kandidatur awer nach net confirméiert.

Seng politesch Géigner an den USA stelle souwuel seng gesondheetlech, wéi och geeschteg Capacitéiten a Fro.