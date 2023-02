Scho virun 10 Joer huet hien eng Persoun mat enger Aaxt ëmbruecht. Nom Urteel heescht et fir dee 37 Joer Ale warscheinlech liewenslaange Prisong.

Ee gutt Joer nom Optakt vun de Verhandlunge steet d'Urteel elo fest. Den Aaxtmäerder Elchin A. aus dem Kalletal ass vum Landesgeriicht Detmold fir zwee Morden a Vergewaltegung verurteelt ginn. Hie soll deemools aus Näid een 39 Joer ale Mann mat der Aaxt erschloen hunn, well dësen eng Affär mat senger eemoleger Frëndin hat. Dono soll hien an der nämmlechter Wunneng seng Ex-Frëndin am Buedzëmmer vergewaltegt hunn. Zum Zäitpunkt vun der Dot huet si nieft dem Affer geschlof.

Éier den Elchin A. viru Gericht koum, war hie fir ronn fënnef Wochen a Richtung Polen op der Flucht, éier hie vun der Police zu Brandenburg fonnt a festgeholl ginn ass. Bei der Festnam war ënnert anerem d'Spezialunitéit vun der däitscher Police am Asaz.

De Mord um Mann huet hie viru Geriicht zouginn. D'Vergewaltegung huet hien trotz positiv ausgefalenen DNA-Tester ofgestridden. Weiderhin huet hie sech drop behaapt, dass de Geschlechtsverkéier am géigesäitegen Averständnis geschitt wier.

D'Geriicht huet doropshin decidéiert, dass hien no senger eigentlecher Strof vu 15. Joer, wéinst dem héije Sécherheetsrisiko net méi op fräie Fouss komme soll. Hie soll nämlech och scho viru Joren an der Ukrain eng Fra mat der Aaxt ëmbruecht hunn a gëllt dohier als Widderhuelungstäter.