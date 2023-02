No engem Stroumausfall koum et um Flughafen John F. Kennedy zu New York zu engem Feier.

Grond fir d'Feier am Terminal vum Flughafen John F. Kennedy zu New York war een Defekt vun enger Schalttafel. Den Terminal 1 huet doropshi misse fir eng Zäit gespaart ginn. Wärend dem Stroumausfall konnte keng Flich ukommen oder fortfléien. De Responsabelen no goufe vill Flich a Passagéier op aner Terminalen ëmgeleet.

Dat gëllt och fir ee Vol aus Arizona. D'Passagéier vun dësem Vol waren ëm déi 16 Stonnen am Fliger an hu wéinst de Stéierungen um Terminal 1 missen zeréck op Auckland fléien. Eng Partie aner Flich hu missen ënnert anerem op Boston, New Jersey an den internationale Flughafen vu Washington Dulles ëmgeleet ginn.