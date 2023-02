Nom gewaltsamen Doud vum Tyre Nichols waren am US-Bundesstaat Tennessee 5 Polizisten ugeklot ginn.

Alle 5 hate sech e Freideg viru Geriicht presentéiert an iwwer hir Affekoten erkläre gelooss, dass si am Fall vun der Uklo wéinst Mord am zweete Grad op onschëlleg plädéieren.

Si kréie reprochéiert, den Nichols bei enger Verkéierskontroll mat Féiss gerannt an op hien ageschloen ze hunn. Dëse war 3 Deeg nom Tëschefall am Spidol gestuerwen.

Den Tëschefall hat an den USA landeswäit fir Entsetze gesuergt. Den US-President Joe Biden hat sech schockéiert gewisen an zu Memphis waren d'Mënschen op d'Strooss gaangen, fir géint Policebrutalitéit ze demonstréieren. D'Spezialunitéit, zu deenen déi 5 ugeklote Poliziste gehéieren, gouf nom Tëschefall opgeléist.