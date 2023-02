Wéi kann dem russeschen Ugrëff op d'Ukrain en Enn gesat ginn? Dat ass d'Haaptfro, déi d'Participante vun der 59. Sécherheetskonferenz beschäftegt.

Bal ee Joer ass et hier, dass Russland d'Ukrain ugegraff huet. Zentral Sujeten e Freideg waren d'Waffeliwwerungen un d'Land an de Bäitrëtt an d'EU an an d'Nato, déi de bäigeschalte President Selenskyj gefuerdert huet. Fir d'Konferenz zu München sinn iwwer 150 héichrangeg Regierungsvertrieder ugereest.

Fir den Optakt huet sech den ukrainesche Präsident Wolodymyr Selenskyj an engem Videomessage un d’Participante geriicht. Hien huet déi westlech Partner dozou opgeruff, d’Hëllef fir säi Land z'intensivéieren: "Et gëtt keng Alternativ, wéi méi séier ze maachen. Wëll et ass dat wourunner d’Liewen hänken. Retarde waren a sinn nach ëmmer e Feeler."



Anescht gesäit dat den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz, deen trotz allem appelléiert, roueg ze bleiwen: "Bei allem Handlungsdrock, deen et ouni Zweiwel gëtt. An dëser entscheedender Fro gëllt Suergfalt virun engem Schnellschoss. Zesummenhalt virun enger Solovirstellung. En et gëllt, eis Ënnerstëtzung vun Ufank un esou auszeriichten, dass mer laang duerchhalen."

Hien huet dann och un d’Partnerlänner appelléiert, Kampf-Panzeren un d’Ukrain ze liwweren. D’Land géing op "eis Säit, an e fräit, vereenegt Europa" gehéieren. D’Ukrain wier als Bäitrëttskandidat scho mat der europäescher Ekonomie, souwéi dem Logistic- an Energiemaart verbonnen, betount de Selenskyj: "Et gëtt keng Alternativ zu der Victoire vun der Ukrain. Et gëtt keng Alternativ dozou, dass d’Ukrain an d’EU kënnt. Et gëtt keng Alternativ, dass d’Ukrain an d’Nato kënnt."



Wann d’Ukrain Europa verdeedege soll, sou de franséische President Emmanuel Marcon, misst se och Waffen dofir hunn. D’Ënnerstëtzung misst verstäerkt ginn. Et dierft een elo net naiv sinn, mee determinéiert: "Mir musse Kraaft hunn an och de Courage, den Dialog nees opzehuelen an durabel Léisungen ze fannen. Mais ganz kloer, ass haut net d’Zäit vum Dialog. Well mer hunn e Russland, wat de Krich gewielt huet. Dat decidéiert huet, de Krich z'intensivéieren an esouguer Krichsverbriechen ze maachen an zivil Infrastrukturen unzegräifen."

Negociatioune wieren awer just méiglech ënner Konditiounen, déi d’Ukrain definéiert. Dem franséische President no, wieren déi nächst Wochen a Méint decisive fir de weidere Verlaf vum Krich.

Weider Haaptsujete vun der Konferenz wäerten nach den Iran, China an d’Zukunft vun der internationaler Uerdnung am Allgemenge sinn. D'Konferenz dauert nach bis e Sonden. Fir Lëtzebuerg mat dobäi ass de Grénge Verdeedegungsminister François Bausch.

D'Gedrécks virum, respektiv an de Couloiren vum Bayerischer Hof, am Häerz vun der Münchener Alstad, war scho laang net méi sou grouss. 3 Deeg, wärend deenen net just virun de Kameraen ob héchstem Niveau iwwer déi grouss Aussen- a Sécherheetspolitesch Erausfuerderungen vun eiser Zäit debattéiert gëtt. Grad an ugespaanten Zäiten wéi dësen, gëtt zu München och vill am klenge Kees, hanner zouenen Dieren verhandelt.