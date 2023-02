D'US-Militär huet déi lescht Deeler vun deem Ballon, deen de 4. Februar ofgeschoss gouf an dee vu China fir Spionage agesat soll gi sinn, agesammelt.

Den Asaz vum US-Militär virun der Küst vum South Carolina, bei deem d'Iwwerreschter vun engem méigleche chineesesche Spionage-Ballon agesammelt goufen, ass ofgeschloss. Dat huet déi amerikanesch Arméi e Freideg matgedeelt. Déi leschte Stécker ginn an ee Büro vum FBI zu Virgina bruecht an ausgewäert. D'Aschränkungen am Waasser an an der Loft goufen opgehuewen.

Een US-Kampfjet hat de Ballon de 4. Februar iwwert der Ostküst ofgeschoss. Virdru war de Ballon vu Westen erfort iwwert d'USA geflunn. Wärend d'US-Regierung vun engem chineesesche Spionageballon schwätzt, behaapt Peking et wier ee Wiederballon, dee vu senger Route ofkomm ass. Den Incident hat fir zousätzlech Spannungen tëscht China an den USA gesuergt. Zanterhier goufen dräi weider onbekannte Fluchobjeten am Loftraum iwwert den USA a Kanada ofgeschoss. Nach ass net kloer ëm wat fir Objeten et sech dobäi handelt, ma den US-President Joe Biden hat um Donneschdeg gesot, datt se wuel näischt mam chineesesche Spionageprogramm ze dinn hätten, mee éischter fir d'Fuerschung vu Privatentreprisen am Asaz waren.

"Mysteriéis" Fluchobjete ware wuel fir d'Fuerschung am Asaz