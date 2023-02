Dat finnescht Parlament huet d'Ofstëmmung iwwert e méiglechen NATO-Bäitrëtt op den 28. Februar fixéiert.

Dat huet déi zoustänneg parlamentaresch Kommissioun e Freideg matgedeelt. Viraussiichtlech gëllt den Accord fir den NATO-Bäitrëtt als sécher, wéinst dem breeden parlamentaresche Support. Soubal dann all d‘NATO-Memberstaaten de Bäitrëtt ratifizéieren, dauert et net méi wéi e puer Stonnen, bis Helsinki offiziell Member ass, sou versprécht et déi finnesch Regierungscheffin Sanna Marin.

Spéitstens am Summer kéint Finnland also neie NATO-Member sinn.