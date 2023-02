Am US-Bundesstaat Mississippi gouf et an der Nuecht op e Samschdeg eng weider Schéisserei.

An der klenger Uertschaft Arkabutla goufe 6 Mënschen ëmbruecht. Ee Verdächtege gouf vun der Police festgeholl. Et géing een dovun ausgoen, dass dës Persoun eleng gehandelt huet, sou den Gouverneur. D'Motiv vum presuméierten Täter wier nach net bekannt. Den Noriichtesender CNN mellt, dass de méiglechen Täter ënner anerem seng Ex-Fra ëmbruecht hätt. De President Joe Biden huet nach eemol de Kongress dozou opgeruff, d'Waffegesetzer ze verschäerfen.