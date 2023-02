Lokale Medien no wieren déi 18 Persounen aus dem Afghanistan geflücht. 20 Leit konnten awer och lieweg gebuerge ginn.

A Bulgarien goufen e Freideg 18 Migranten dout an engem Camion fonnt, wou si erstéckt wieren. Der Police no wieren d'Leit tëscht 10 an 12 Stonnen, éier si entdeckt goufen, gestuerwen. Dem bulgaresche Gesondheetsministère no wier ënnert den Doudesaffer och e klenge Jong vun ongeféier siwe Joer.

Ronn 20 Iwwerliewender ginn den Ament op den Intensivstatiounen vu verschiddene Spideeler versuergt. Si hätten net just e Sauerstoffmangel, mä wieren och naass a kal gewiescht an hätten offensichtlech schonn zanter Deeg näischt méi giess.

Am Ganzen wiere 40 Mënschen am Camion gewiescht. Dat huet de bulgareschen Inneministère matgedeelt. Mëttlerweil wieren och scho véier Verdächteger festgeholl ginn. Zwee vun de Chauffeure wiere fortgelaf, wéi se d'Läichen entdeckt hätten.

Awunner haten de Camion eng 20 Kilometer vu Sofia entdeckt an d'Police alarméiert.

Den EU-Memberstaat Bulgarien grenzt am Süden un d'Tierkei. Rezent wier d'Zuel vun de Leit, déi illegal probéieren, iwwert d'Grenz ze kommen, däitlech an d'Luucht gaangen. Bulgarien huet dowéinst och d'Kontrollen op de Grenzen wéi och den 234 Kilometer laangen Stacheldrot, dee bal déi ganz Grenz ofdeckt, verstäerkt. Dem Inneministère no gouf et 2022 164.000 Versich, fir illegal iwwert d'Grenz ze kommen. Datt ass quasi dräi Mol esou vill wéi dat Joer virdrun.