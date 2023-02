An der Nuecht op e Freideg goufe Tréierer Poliziste bei enger Disko vu ronn 40 Leit attackéiert a fënnef Beamte goufe blesséiert.

Duerch Zeienaussoen a Videoen, déi d'Police vun Tréier bis ewell zu Verfügung gestallt krut, konnt ee schonn en Deel vun den Täter, déi d'Beamten an der Nuecht op e Freideg attackéiert hunn, ermëttelen.

Et erhofft ee sech, duerch dat Videomaterial, wat ee scho krut, an och nach duerch weider Zeien, déi opgeruff sinn, sech ze mellen,, och nach weider potentiell Ugräifer ze identifizéieren.

D'Police vu Rheinland-Pfalz präziséiert an hirem rezente Schreiwes dann och, datt et sech bei den Täter, déi bis ewell ermëttelt goufen, just ëm Persounen, déi déi däitsch Staatsbiergerschaft hunn, handelt. Dëst géif ee kommunizéieren, fir de Gerüchter e Spekulatiounen an de soziale Medien, datt et sech bei den Ugräifer ëm Leit mat Migratiounshannergrond handelt, entgéintzewierken. Dowéinst ass d'Populatioun dann och opgeruff, esou Gerüchter ze ënnerloossen a sech net u Spekulatiounen ze bedeelegen.