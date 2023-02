Aus Däitschland ass awer de Message, datt een d'Leit net eleng wëll loossen an dowéinst huet d'Regierung d'Hëllefen eropgesat.

Et sinn 12 Deeg hier, dass e schwéiert Äerdbiewen de Süden vun der Tierkei an de Norde vu Syrien getraff huet. All Dag zéien d'Rettungsdéngschter awer nach Iwwerliewender aus den Iwwerreschter vun de Gebaier, obwuel d‘Warscheinlechkeet ëmmer méi kleng gëtt, nach Persoune lieweg ze fannen.

Wärend ganz vill Hëllef an der Tierkei ukënnt an a verschiddenen Deeler vu Syrien, beschwéiere sech d'Rettungsdéngschter op der Plaz, dass bal guer näischt net an d'Rebelle-Gebidder am Nordweste vu Syrien ukënnt.

Déi däitsch Bundesregierung huet dofir elo d'Hëllef fir syresch Äerdbiewen-Affer ëm 22,2 Milliounen Euro an d'Luucht gesat. Och wann den Assad-Regime den Hëllefsorganisatiounen een Steen nom Anere géing an de Wee leeën, et géing een déi Mënschen do net eleng loossen, sou déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock.