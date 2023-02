Trotz de Verbueter vun de Vereenten Natiounen huet Pjöngjang nach d'Vitesse an d'Ausmooss vu sengen Rakéitentester an d'Luucht gesat.

Nodeems Südkorea an Japan et e Samschdeg scho gemellt haten, confirméiert Nordkorea den Dag drop de Lancement vun enger interkontinentaler ballistescher Rakéit. Den Test wier iwwerdeems excellent gelaf, sou heescht et vun Pjöngjang.

D‘USA an d‘EU hunn dësen Exercice natierlech schaarf kritiséiert. Südkorea schwätzt vun enger schwéierer Provokatioun. Nordkorea ënnerläit wéinst sengem Atomwaffeprogramm ganz strikten internationale Sanktiounen.