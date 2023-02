An engem Telefonsgespréich mam israeelesche Ministerpresident an dem Palestinenserpresident huet de Blinken nees "Rou" an der Regioun gefuerdert.

Weider huet de Blinken dem Benjamin Netanjahu an dem Mahmud Abbas verséchert, datt sech d'USA géife fir eng Zwee-Staate-Léisung asetzen, esou de Spriecher vum US-Ausseministère. Ausserdeem huet den US-Ausseminister betount, datt Washington géint "eesäiteg Mesuren, déi zu enger weiderer Eskalatioun vun de Spannunge féiert" wier. Virun enger Woch hat déi riets-reliéis Regierung vum Netanjahu an Israel annoncéiert, datt een néng Siidlunge am besate Westjordanland nodréiglech wéilt legaliséieren. Westlech Länner haten dës Plang schaarf kritiséiert. Och d'Wäisst Haus hat sech "bestierzt" iwwert d'Decisioun vun Israel gewisen. Washington hat sech awer géint eng Resolutioun vum UN-Sécherheetsrot, déi Israel géif zu engem Siidlungsstopp opfuerderen, ausgeschwat. Zanter 2005 dokumentéieren d'Vereenten Natiounen d'Zuel vun den Doudesaffer am Westjordanland. Dës Zuel war 2022 esou héich, wéi nach ni virdrun, an d'Gewalt geet och dëst Joer weider.