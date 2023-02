Virun enger Woch hat en Zyklon d'Nordinsel vu Neiséiland getraff, doduerch goufen och Iwwerschwemmungen ausgeléist.

An Neiséiland ginn eng Woch nom heftege Stuerm nach ëmmer bal 6.500 Leit vermësst. Bis ewell sinn nëmmen 11 Doudesaffer gebuerge ginn. Vill Gebidder konnten nämlech guer net erreecht ginn, well d'Stroossen esou schlëmm beschiedegt sinn. Et besteet keen Accès, esou den Ministerpresident Chris Hipkins.

Et wier déi gréisste Naturkatastroph, déi d'Land an dësem Joerhonnert erlieft huet, esou nach de Ministerpresident.