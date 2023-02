Eng Persoun aus dem Ëmkrees vum Komiker hätt um Samschdeg d'Police kontaktéiert an ausgesot, de Palmade wär am Besëtz vu kannerpornographeschem Material.

De Parquet vu Paräis huet d'Noriicht vu BFMTV confirméiert, datt eng weider Enquête, also déi wéinst dem Besëtz vu Kannerpornographie, géint de Palmade opgemaach gouf.

LINK: Weider Detailer zu béiden Affäre bei eise Kolleege vu 5Minutes

Aktuell leeft scho schonn eng Enquête géint de franséische Komiker, dat wéinst "homicide involontaire", nodeem bei engem Accident, wou de Pierre Palmade ënner Afloss vu Kokain hannert dem Steier souz, eng Fra blesséiert gouf an hire Puppelche verluer huet.

Nieft der Fra gouf och hire Schwoer an hiren Neveu verkletzt, wéi sech hire Won an den Auto vum Palmade ze pake kruten.

De Papp an de Jong leien aktuell nach op der Intensivstatioun, de Puppelche vun der Fra huet den Tëschefall net iwwerlieft. Dëst ass fir d'Enquêteuren eng schwéier Situatioun, well si elo musse feststellen, op de Foetus no senger Gebuert geotemt huet. Sollt dat de Fall sinn, gëtt hien als mënschlech Persoun ugesinn, wat eng aner juristesch Suitte fir de Palmade hätt, wéi wann d'Kand dout op d'Welt komm wier.

Passéiert war dëst den 10. Februar. Enn leschter Woch gouf de Palmade dunn an Hausarrest gesat. Well hien nach am Spidol war, krut hien eng elektronesch Foussfessel un.