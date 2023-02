Knapp zwou Woche nom schlëmmen Äerdbiewen hunn déi tierkesch Rettungsekippen a bal alle betraffene Gebidder vun der Tierkei d'Aarbecht clôturéiert.

Déi zoustänneg Autoritéiten zu Istanbul hu matgedeelt, dass nëmme nach a ronn 40 Gebaier no Iwwerliewenden géing gesicht ginn.

Fir d'Affer vum Äerdbiewen a Syrien ass antëscht e Convoi vun de Vereente Natiounen ënnerwee, fir Hëllefsgidder ze liwweren. 14 Gefierer konnten um Sonndeg d'Grenz fir a Syrien passéieren.

Vum Lëtzebuerger Inneministère ass et iwwerdeems d'Informatioun, dass déi zwou Persounen, déi de 7., respektiv 9. Februar am Kader vun hirer Missioun vum Humanitarian Intervention Team an d'Äerdbieweregioun geflu waren, fir do ze hëllefen, elo duerch zwou aner Persounen ersat ginn.