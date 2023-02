D’Chancë fir elo nach Leit lieweg erëmzefannen, wieren sou gutt wéi null, heescht et säitens de Secouristen.

Zwou Wochen nom Äerdbiewen am tierkesch-syresche Grenzgebitt, mat mëttlerweil méi wéi 47.000 confirméierten Doudesaffer, sinn d’Rettungsasätz elo fäerdeg. Den tierkesche Katastropheschutz huet wësse gedoen, dass d’Rettungsequippe koordinéiert agepaakt hätten.

Just nach an de Provënzen Hatay a Kahramanmaras, déi besonnesch schlëmm betraff sinn, géif nach no Iwwerliewende gesicht ginn. Mä am Laf vum ganze Sonndeg goufe keng méi fonnt.

D’Chancë fir elo nach Leit lieweg erëmzefannen, wieren sou gutt wéi null, heescht et säitens de Secouristen. Weiderhi ginn awer nach ëmmer dausende Leit vermësst.

Am Norde vu Syrien sinn iwwerdeems iwwer 8 Millioune Leit op humanitär Hëllef ugewisen, dovunner geet d’UNO aus.

Médecins sans frontières si mat engem Convoi aus 14 Camion’en , um Wee an d’Äerdbiewen-Gebitt. Vu ville Säite gëtt et awer ferme Kritik un de Rebellen, déi deen Deel vu Syrien kontrolléieren an Hëllefsgidder just vereenzelt géifen duerch-loossen. Den Direkter vum Welt-Ernierungsprogramm schwätzt oppen dervun dass Hëllef bewosst géif blockéiert ginn.