No villem Reen ass et am Land zu Iwwerschwemmungen a Bullislawine komm.

Op d’mannst 36 Leit wieren dobäi ëm d’Liewe komm, heescht et vun de lokalen Autoritéiten, déi 600 Millimeter Néierschlag bannent just engem Dag gemooss hunn, dat ass den héchste Wäert dee jeemools a Brasilien gemooss ginn ass. D’Militär ass mëttlerweil mat am Asaz fir bei Rettungsaktiounen ze hëllefen. Bis ewell ass keng Wieder-Besserung a Siicht.