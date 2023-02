Déi 45 Joer al Nicola Bulley vun Inskip gëtt zanter dem 27. Januar vermësst.

Op dësem Dag hat si hir zwou Duechteren moies an d'Schoul bruecht a war duerno ma hirem Hond spadséieren. Si hat sech nach iwwert dem Trëppele mam Handy op eng Video-Konferenz ageloggt. Duerno war si verschwonnen.

Den Hond an den Handy goufe kuerz drop erëmfonnt, ma vun der Fra feelt all Spuer.

Elo huet déi brittesch Police eng weiblech Läich an der Géigend vun der Plaz fonnt, wou d'Fra fir d'lescht gesi gouf. Et ass allerdéngs nach net gewosst, ob et sech ëm déi vermësste Fra handelt.