Net wäit ewech vun Houston an Texas soll een 38-Joer-ale Mann hënt dräi Teenager an duerno sech selwer erschoss hunn. Ee Meedche vun 12 Joer wier vum Täter sexuell mëssbraucht ginn an hätt duerno awer kënne fortlafen, sou heescht et vum lokale Sheriff. Déi aner Affer waren all jonk Meedercher vun 19, 14 an 13 Joer. Eng vun de jonke Fraen wier schwanger gewiescht, sou heescht et weider. Den Täter hat dem Meedchen, wat konnt fortlafen och gesot, hatt soll sech duerch d‘Bascht maachen. Zu deem Ablack hätt d‘Meedchen nach e Puppelchen an den Aarm geholl an wier fortgelaf. Den Täter soll mat der Mamm vun dem 12 an dem 19 Joer ale Meedche zesumme gewiescht sinn. Déi aner zwee Meedercher sollen och zur Famill gehéieren.