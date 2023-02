Den US-President ass e Méindeg ënner strenge Sécherheetsmesuren an der ukrainescher Haaptstad agetraff.

Virum Joe Biden senger Arrivée war schonn eng amerikanesch Delegatioun zu Kiew ukomm. Den amerikanesche President gouf vu sengem ukraineschen Homolg Wolodymyr Selenskij empfaangen. Gemeinsam hu si den Affer vum Krich geduecht. Iwwerdeems huet den Joe Biden weider Waffeliwwerungen annoncéiert.

Wärend dem Biden senger Visitt gouf et zu Kiew Loftalarm. Et ass dem amerikanesche President seng éischt Visitt an der Ukrain zanter dem Ufank vum Krich. D'Rees war aus Sécherheetsgrënn esou laang ewéi méiglech geheim gehale ginn.