D’Mamm vun zwee Kanner gouf jo zanter dem 27. Januar vermësst.

Nodeems an engem Floss am Nordwesten vun England e Sonndeg d’Läich vun enger Fra fonnt gi war, huet d’Police en Dënschdeg den Owend confirméiert, dass et sech dobäi ëm d’Nicola Bulley handelt. D’Fra gouf zanter Enn Januar vermësst.

De Fall hat an England fir vill Schlagzeilen a grouss Opreegung gesuergt.

D’Fra war nämlech vun engem Ament op deen Aneren verschwonnen, obwuel si nach mat hirem Handy an enger Videokonferenz ageloggt war, wärend si mam Hond spadséieren war. Laang stoung eng Entféierung am Raum.

D’Doudesursaach soll elo eng Autopsie klären.